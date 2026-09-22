Şarkıcı Göksel'den yıllar sonra nikah çıkışı! Yeniden evlenebilirim
Ünlü şarkıcı Göksel Bursa'da sahne aldı. Güzel şarkıcı aşk hayatına dair samimi sözler sarf etti. Nikah konusunda ise söyledikleri şaşkınlık yarattı.
Bursa'da sahne alan Göksel, evlilikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bir kez nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, geçmişte önemsemediği düğün geleneklerine artık farklı baktığını belirterek evliliğinin neden yürümemiş olabileceğine dair çarpıcı bir itirafta bulundu
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Göksel, Bursa'da verdiği konserde özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Bir kez evlilik yaptığını hatırlatan ünlü şarkıcı, geçmişte düğün geleneklerine farklı baktığını ancak zamanla düşüncelerinin değiştiğini anlattı.
BURSA'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU
"Depresyondayım", "Acıyor", "Sabır" ve "Uzaktan" gibi hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Göksel, güçlü sesi, kendine özgü müzik anlayışı ve sahne tarzıyla yıllardır dinleyicilerin kalbinde ayrı bir yere sahip.
Geçtiğimiz cumartesi Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren sanatçı, sahnede evlilik konusunu açarak kendi hayatından örnekler verdi.
"BEN O DUVAĞI TAKTIM, ONU ATTIM OMUZUMDAN"
Daha önce bir kez evlendiğini söyleyen Göksel, evliliğe ve hayatı biriyle paylaşmaya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "Ben o duvağı taktım, onu attım omuzumdan. İnsan çok sevdiği ve çok iyi anlaştığı biriyle neden birlikte olmasın? Harika bir şey. Çocuk sahibi olsun, bütün hayatına eşlik etsin. Allah bana nasip etmedi, isteyene etsin"
"BELKİ KINA GECESİ YAPMADIĞIM İÇİN EVLİLİĞİM YÜRÜMEMİŞTİR"
Evlendiği dönemde gelinlik ve düğün geleneklerine önem vermediğini belirten Göksel, bugün geçmişe farklı bir gözle baktığını dile getirdi.
Ünlü şarkıcı, evliliğine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü, “Evlendiğim dönem ‘Gelinliğe ne gerek var?’ gibi fikirlerim vardı. Şimdi düşünüyorum da; bütün ritüellerin bir anlamı, tüm geleneklerimizin bir değeri var. O kına gecesi mesela. Belki ben kına gecesi yapmadığım için evliliğim yürümemiştir."