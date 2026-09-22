Şarkıcı Göksel'den yıllar sonra nikah çıkışı! Yeniden evlenebilirim

"BEN O DUVAĞI TAKTIM, ONU ATTIM OMUZUMDAN"

Daha önce bir kez evlendiğini söyleyen Göksel, evliliğe ve hayatı biriyle paylaşmaya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "Ben o duvağı taktım, onu attım omuzumdan. İnsan çok sevdiği ve çok iyi anlaştığı biriyle neden birlikte olmasın? Harika bir şey. Çocuk sahibi olsun, bütün hayatına eşlik etsin. Allah bana nasip etmedi, isteyene etsin"