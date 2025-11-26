Şarkıcı Göksel 54 yaşına girdi! Sahne hali Türkan Şoray'a benzetildi...
Türk pop müziğinin en sevilen ismi olan Göksel, 54. yaşını dostlarıyla kutladı. Ünlü isim, doğum gününün ardından estetik iddiaları ve Türkan Şoray benzerliği ile dikkat çekti. İşte Göksel'in son hali...
“Sen Orda Yoksun”, “Denize Bıraksam”, “Bi Seni Konuşurum” gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan Göksel, hem müzik kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin sevilen isimleri arasında yer alıyor.
Ünlü şarkıcı, doğum günü kutlaması sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlarken bir kez daha güzelliğiyle dikkat çekti. Kendisine yöneltilen Türkan Şoray benzetmesi için: “Eskiden de çok benzetirlerdi. Türkan Hanım’a bayılıyorum. Annem neredeyse aynısıydı.” ifadelerini kullandı.
Lise yıllarına ait fotoğrafları zaman zaman sosyal medyada gündem olan Göksel, estetik iddialarıyla ilgili net konuştu:
“Hayır, estetiğim yok. Çocukluk fotoğraflarım çok dolaştı; ergenliğimin kötü gözüktüğü bir döneme denk geliyor. Ufak dokunuşlar var ama kesmeli, biçmeli hiçbir şey yaptırmadım. Estetiğe karşı değilim.”