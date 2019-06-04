Şarkıcı Fedon'dan skandal şiddet sözleri: Bazı kadınlar kesilmeye bile layık!
Türk şarkıcı ve taverna müziği yorumcusu 72 yaşındaki Fedon, katıldığı Kanal D'nin 2. Sayfa programında "Kimse bana kızmasın" diyerek olay açıklamalarda bulundu.
Katıldığı canlı yayında kadınları çok sevdiğini ve yanlış yaşam tarzı yüzünden 50 yıllık eşinden boşandığını söyleyen Fedon Kalyoncu, konuşmasının devamında sarfettiği sözler nedeniyle sosyal medyadan adeta linç yedi. "Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı." diyen Fedon, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Yanlış yaşam tarzım yüzünden 50 yıllık eşimden boşandım. Eşime yaptıklarımdan utanıyorum. Yanlış yaşam tarzımdan dolayı eşime 'boşanalım' dedim. 'Ben seni çok üzüyorum' dedim. 50 yıllık eşimden boşandığım için bekar bir erkek gibi yaşıyorum."
Kadınları çok seviyorum. Zaten sevmesem normal değil. 50 yıllık eşimden boşandım. Bir erkeğin yapması gerekenleri yaptım. Gencim, beğeniliyorum. Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik...
Kadınlar çiçek de erkekler diken mi: "Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı. Gazetede yazan bir haber. Eşi uyurken baltayla parçalamış kadın... Kadınlar çiçek de erkekler diken mi? Bana kimse kızmasın... Ben kadın-erkek diye ayırmıyorum, insan diye bakıyorum. Her türlü şiddete tabii ki karşıyız."