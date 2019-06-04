Şarkıcı Fedon'dan skandal şiddet sözleri: Bazı kadınlar kesilmeye bile layık!

Kadınlar çiçek de erkekler diken mi: "Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı. Gazetede yazan bir haber. Eşi uyurken baltayla parçalamış kadın... Kadınlar çiçek de erkekler diken mi? Bana kimse kızmasın... Ben kadın-erkek diye ayırmıyorum, insan diye bakıyorum. Her türlü şiddete tabii ki karşıyız."