Şarkıcı Emrah çocuklarıyla fotoğraf paylaştı tepkiler ise gecikmedi

Emrah’ın çocukları Eleysa ve Elyesa ile verdiği o poz ve altına, ''Kalbimin bir yarısı Elyesa Erdoğan bir yarısı Eleysa Erdoğan fısıldadılar kulağıma ‘Baba seni çok seviyoruz sen bizim canımızsın’ dediler. Beni dünyanın en mutlu insanı en mutlu babası yaptılar canım yavrularım…” yazdı.