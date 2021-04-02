Şarkıcı Ege'nin başına gelmeyen kalmadı! Korona, vücudunda kitle, yangın...

Bir döneme damga vuran şarkıcı Ege, son aylarda büyük bir şanssızlık yaşıyor. Kasım ayında koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı, bu kez rutin kontroller için gittiği hastanede mesanesinde kitle tespit edilince büyük bir şok yaşadı. Acil bir operasyonla kitleyi aldıran Ege, şimdi patolojiden gelecek sonuçları bekliyor.