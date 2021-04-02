Şarkıcı Ege'nin başına gelmeyen kalmadı! Korona, vücudunda kitle, yangın...
Şarkıcı Ege, üst üste yaşadığı talihsizliklerle hayranlarını üzdü. Apar topar operasyon geçirdi.
Bir döneme damga vuran şarkıcı Ege, son aylarda büyük bir şanssızlık yaşıyor. Kasım ayında koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı, bu kez rutin kontroller için gittiği hastanede mesanesinde kitle tespit edilince büyük bir şok yaşadı. Acil bir operasyonla kitleyi aldıran Ege, şimdi patolojiden gelecek sonuçları bekliyor.
Yaşadığı talihsizliklerden sonra Hürriyet'e konuşan Ege, şunları söyledi:
"Genel bir kontrol için ultrason çektirdim. Mesanemde büyümeye yatkın bir kitle tespit edildi. Doktorlarım hemen kitlenin alınması gerektiğini söylediler.''
''Dün bir operasyon geçirdim. Şimdi büyük bir umutla patoloji sonucunu bekliyorum. Erken teşhisin ne karar önemli olduğunu bir kez daha anladım"
"Koronavirüse yakalandım. Şimdi de bu sorun çıktı. Sabah da Antaya'da kaldığım otelde küçük bir yangın çıktı. Bela beni kovalıyor ben kaçıyorum.''