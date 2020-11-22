Şarkıcı Ege’den kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu
Ünlü şarkıcı Ege, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Instagram hesabından kötü haberi veren şarkıcı Ege, koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu ve sağlığı hakkındaki son durumu sevenleriyle paylaştı.
"Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum" açıklamasını yapan Ege takipçilerine 'maske takın' uyarısında bulundu.
Ege’nin açıklaması şöyle: Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef “pozitif” çıktı… Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder…
Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın…