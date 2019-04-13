Şarkıcı Edis'ten hayranlarını korkutan haber! Hastaneden görüntü paylaştı

Şarkıcı Edis'ten hayranlarını korkutan haber! Hastaneden görüntü paylaştı

Son dönemin öne plana çıkan pop sanatçısı Edis'ten hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü şarkıcı hastanede olduğunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şarkıcı Edis'ten hayranlarını korkutan haber! Hastaneden görüntü paylaştı - Sayfa 1

28 yaşındaki genç şarkıcı Edis kariyerinin basamaklarını hızlı adımlarla çıkarken talihsiz bir hastalık yaşadı.

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Şarkıcı Edis'ten hayranlarını korkutan haber! Hastaneden görüntü paylaştı - Sayfa 2

Hastalık dolayısıyla ses tellerinin zarar gördüğünü ve konsere çıkamayacak olduğunu açıklayan Edis hayranlarını haberdar etmek için bir de video yayınladı.

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Şarkıcı Edis'ten hayranlarını korkutan haber! Hastaneden görüntü paylaştı - Sayfa 3

İşte Edis'in o açıklaması;

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Şarkıcı Edis'ten hayranlarını korkutan haber! Hastaneden görüntü paylaştı - Sayfa 4

'Hastayım'

"Herkese iyi geceler. Özellikle video ile duyurmak istedim. Çünkü çok heyecanlı hazırlandığımız bir turneydi. Anadolu turnemizi maalesef ertelemek durumundayız. Hastayım. 

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