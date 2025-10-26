Şarkıcı Edis konserde hastalığını açıkladı! Zor anları herkesi üzdü...
Ünlü şarkıcı Edis, dün akşam konserinde hayranlarına hastalığını açıkladı. Enerjik halleri ve sahne performansı ile dikkat çeken Edis izleyenlerden tam not aldı.
"Martılar" şarkısını seslendirirken hayranlarına seslenen Edis, "Sizi görmek ne güzel. Oturmaya gelmediniz değil mi? Bilet paralarının hakkını verin. Kimseyi otururken görmek istemiyorum" dedi.
"DANS EDİYORUM, AMA..."
Belinde bantla sahneye çıkan ünlü şarkıcı, hastalığını şu ifadelerle duyurdu:
"Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum."
EDİS KİMDİR?
Edis Görgülü ya da sahne adıyla Edis (stilize edilmiş haliyle EDIS) (d. 28 Kasım 1990, Londra); Türk pop şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu. Londra'da doğdu, çocukluğu İzmir'de geçmiş ve İzmir'de büyümüştür. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde okumuştur.