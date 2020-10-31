Şarkıcı Edis İzmir'de depreme yakalandı korku dolu anları böyle anlattı
Deprem anında İzmir'de olan şarkıcı Edis Gördülü, korku dolu anları anlattı. Edis, iyi olduğunu da belirtti.
İzmir'de dün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından ünlülerden dikkat çeken paylaşımlar geldi. Deprem esnasında Ece Vahapoğlu Bodrum'da, Selin Denizli ve Sanem Tezman İzmir'de, sosyetik sima Melda Kosif ise Urla'daydı.
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Bir diğer isim ise Edis'ti. Ünlü şarkıcı, deprem esnasında İzmir'de olduğunu ve hayatında hiç böyle bir korku yaşamadığını şu sözlerle sosyal medya hesabından anlattı:
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''Deprem anında İzmir’deydim. Hayatımda böyle korku yaşamadım. Ben ve ailem iyi merak etmeyin.''
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İzmir'deki depremle ilgili birçok ünlü sosyal medya hesaplarından duygularını dile getirdi. Ünlü oyuncu Berk Atan da ailesinin orada olduğunu belirterek, ailesinin yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:
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