Şarkıcı Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi! Sessiz haline eleştiri yağdı...

SEVENLERİNDEN ELEŞTİRİ YAĞDI

Öte yandan, "Sözde sanatçı, bu nasıl bir ego?", "Yaş olmuş 50, tavırlara bak" ve "Bir de Sibel Can'a bakın, bir de buna" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada Gündeş'in tavırlarının geniş bir kesim tarafından fazlasıyla abartılı bulunduğunu gösterdi.