BIST 5.146
DOLAR 19,32
EURO 21,25
ALTIN 1.253,53

Şarkıcı Ebru Elver, sahte ilana kanıp Kadıköy'de 28 bin liraya ev tuttu! Dolandırıldığını böyle anladı

|
Şarkıcı Ebru Elver, sahte ilana kanıp Kadıköy'de 28 bin liraya ev tuttu! Dolandırıldığını böyle anladı

Şarkıcı Ebru Elver de dolandırıcıların ağına düştü! Ebru Elver, emlak sitesine konulan sahte ilanla Kadıköy Moda'da 28 bin liraya ev kiraladı. Şarkıcı gerçeği öğrenince "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü" dedi.

Şarkıcı Ebru Elver, sahte ilana kanıp Kadıköy'de 28 bin liraya ev tuttu! Dolandırıldığını böyle anladı

Güzel şarkıcı Ebru Elver de dolandırıcıların ağına düştü! Ebru Elver'i şoke eden olay geçen yıl ocak ayında yaşandı. Bir emlak sitesinde beğendiği evi tutmak için, ilanı koyan A.T. ile iletişime geçen sanatçı, anlaşma sonucunda ev sahibi sandığı kişiye 6 aylık kira bedeli olarak 28 bin lira ödeme yaptı.

111
Şarkıcı Ebru Elver, sahte ilana kanıp Kadıköy'de 28 bin liraya ev tuttu! Dolandırıldığını böyle anladı

Burası benim evim dedi

Elver, kiraladığı evi görmek istediğinde dairenin kapısını açan kişinin "Burası kiralık değil benim evim" sözleriyle, dolandırıldığını anladı.

211
Şarkıcı Ebru Elver, sahte ilana kanıp Kadıköy'de 28 bin liraya ev tuttu! Dolandırıldığını böyle anladı

 '4 bin TL komisyon aldım'

Savcılık hileli davranışlarla şarkıcıyı zarara uğratıp haksız menfaat temin eden A. T. hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis istedi.

311
Şarkıcı Ebru Elver, sahte ilana kanıp Kadıköy'de 28 bin liraya ev tuttu! Dolandırıldığını böyle anladı

Hakim karşısına çıkan A.T., ev ilanlarına bakarken Hakan isimli bir kişiyle tanıştığını ve evi onun izniyle kiralığa çıkardığını iddia edip şöyle konuştu:

411