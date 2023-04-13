Şarkıcı Ebru Elver, sahte ilana kanıp Kadıköy'de 28 bin liraya ev tuttu! Dolandırıldığını böyle anladı
Şarkıcı Ebru Elver de dolandırıcıların ağına düştü! Ebru Elver, emlak sitesine konulan sahte ilanla Kadıköy Moda'da 28 bin liraya ev kiraladı. Şarkıcı gerçeği öğrenince "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü" dedi.
Güzel şarkıcı Ebru Elver de dolandırıcıların ağına düştü! Ebru Elver'i şoke eden olay geçen yıl ocak ayında yaşandı. Bir emlak sitesinde beğendiği evi tutmak için, ilanı koyan A.T. ile iletişime geçen sanatçı, anlaşma sonucunda ev sahibi sandığı kişiye 6 aylık kira bedeli olarak 28 bin lira ödeme yaptı.
Burası benim evim dedi
Elver, kiraladığı evi görmek istediğinde dairenin kapısını açan kişinin "Burası kiralık değil benim evim" sözleriyle, dolandırıldığını anladı.
'4 bin TL komisyon aldım'
Savcılık hileli davranışlarla şarkıcıyı zarara uğratıp haksız menfaat temin eden A. T. hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis istedi.
Hakim karşısına çıkan A.T., ev ilanlarına bakarken Hakan isimli bir kişiyle tanıştığını ve evi onun izniyle kiralığa çıkardığını iddia edip şöyle konuştu: