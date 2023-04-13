Şarkıcı Ebru Elver, sahte ilana kanıp Kadıköy'de 28 bin liraya ev tuttu! Dolandırıldığını böyle anladı

Güzel şarkıcı Ebru Elver de dolandırıcıların ağına düştü! Ebru Elver'i şoke eden olay geçen yıl ocak ayında yaşandı. Bir emlak sitesinde beğendiği evi tutmak için, ilanı koyan A.T. ile iletişime geçen sanatçı, anlaşma sonucunda ev sahibi sandığı kişiye 6 aylık kira bedeli olarak 28 bin lira ödeme yaptı.