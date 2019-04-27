Şarkıcı Doğuş’u terleten şaka! ‘Kıskançlık’ şakası kötü bitiyordu
'O İş Bende' adlı bir sinema filmi çeken ve filmin tanıtımı için Malatya’ya giden ünlü şarkıcı Doğuş’a kıskançlık şakası yapıldı.
Demirören Haber Ajansı
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Müşterilerden biri kapıdan giren Doğuş'u görünce boynuna sarılarak fotoğraf çektirmek istedi. Olan bitenden habersiz, kadın hayranı ile fotoğraf çekinen Doğuş, bir anda kadının erkek arkadaşının tepkisiyle karşılaştı.
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O an tartışmaya başlayan ikiliyi ayırmak için Doğuş araya girdi.
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Bir türlü sakinleştirilemeyen adam, daha sonra Nilay Toprak'ın yanına gitti ve 'sen Doğuş'a sarılırsan, ben de Nilay Toprak’a sarılırım' diyerek şakaya Nilay Toprak’ı da ortak etti.
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