Şarkıcı Doğuş’u terleten şaka! ‘Kıskançlık’ şakası kötü bitiyordu

Şarkıcı Doğuş’u terleten şaka! ‘Kıskançlık’ şakası kötü bitiyordu

'O İş Bende' adlı bir sinema filmi çeken ve filmin tanıtımı için Malatya’ya giden ünlü şarkıcı Doğuş’a kıskançlık şakası yapıldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şarkıcı Doğuş’u terleten şaka! ‘Kıskançlık’ şakası kötü bitiyordu - Sayfa 1
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Şarkıcı Doğuş’u terleten şaka! ‘Kıskançlık’ şakası kötü bitiyordu - Sayfa 2

Müşterilerden biri kapıdan giren Doğuş'u görünce boynuna sarılarak fotoğraf çektirmek istedi. Olan bitenden habersiz, kadın hayranı ile fotoğraf çekinen Doğuş, bir anda kadının erkek arkadaşının tepkisiyle karşılaştı.

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Şarkıcı Doğuş’u terleten şaka! ‘Kıskançlık’ şakası kötü bitiyordu - Sayfa 3

O an tartışmaya başlayan ikiliyi ayırmak için Doğuş araya girdi.

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Şarkıcı Doğuş’u terleten şaka! ‘Kıskançlık’ şakası kötü bitiyordu - Sayfa 4

Bir türlü sakinleştirilemeyen adam, daha sonra Nilay Toprak'ın yanına gitti ve 'sen Doğuş'a sarılırsan, ben de Nilay Toprak’a sarılırım' diyerek şakaya Nilay Toprak’ı da ortak etti.

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