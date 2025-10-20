Şarkıcı Deniz Seki'den samimi açıklama! Hayatım film olursa...
|
Şarkıcı Deniz Seki konuk olduğu bir programda "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Şarkıcı Deniz Seki, 'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. İşte çarpıcı açıklamaları:
19
* Şu anki Deniz, okyanus gibi. Doldu doldu taştı. Büyüdükçe küçüldüm.
* Yaşım 55 ama ben kendimi 25’imde hissediyorum.
29
* Güçlü bir kadınım. Kendimle gurur duyuyorum.
* 'Doyamadım' şarkısını sevgilime değil rahmetli babacığıma ağlaya ağlaya yazdım.
39
* Hayatım film değil tiyatro olsun. Beni Serenay Sarıkaya veya Deniz Çakır oynasın.
49