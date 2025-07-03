Şarkıcı Deniz Seki'den özel hayatına ilişkin şok açıklama! "O defteri tamamen kapattım"
Deniz Seki, özel hayatına dair dikkat çeken açıklama geldi. Evlilik hakkında yaptığı açıklamaları ile gündem olan Deniz Seki aşk hayatına ilişkin samimi bir itirafta bulundu.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki doğum günü kutlaması ile gündem olmuştu. Seki'den, özel hayatına dair dikkat çeken açıklama geldi. Evlilik hakkında yaptığı açıklamaları ile gündem olan Deniz Seki aşk hayatına ilişkin samimi bir itirafta bulundu.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Seki, 55'inci yaşını arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekânda kutladı.
Deniz Seki, "İyi ki doğmuşum, sanki yeniden doğuyormuşum gibi çok mutluyum. Sevdiğim dostlarımla doğum günü kutlaması yapacağız. Bu sene içimden böyle kutlamak geldi. Bedenen ve fiziken kendimi çok iyi hissettiğim bir dönemdeyim. Kendi irademle 15 - 20 kilo verdim" dedi.
"ANNE OLMAK İSTEMEDİĞİME KARAR VERDİM"
Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Deniz eki, sözlerini şöyle sürdürdü: