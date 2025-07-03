Şarkıcı Deniz Seki'den özel hayatına ilişkin şok açıklama! "O defteri tamamen kapattım"

Deniz Seki, "İyi ki doğmuşum, sanki yeniden doğuyormuşum gibi çok mutluyum. Sevdiğim dostlarımla doğum günü kutlaması yapacağız. Bu sene içimden böyle kutlamak geldi. Bedenen ve fiziken kendimi çok iyi hissettiğim bir dönemdeyim. Kendi irademle 15 - 20 kilo verdim" dedi.