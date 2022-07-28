Şarkıcı Demet Akalın sinirden deliye döndü, mültecilere küfretti! ''Artık yettiniz be!''

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, mültecilere küfrettiği o paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen birinin, sokakta yatan köpeğin üzerinden arabayla geçmesine gösterilen tepkiler çığ gibi büyüdü. Demet Akalın da sessiz kalmadı, öfke püskürdü. Bakın ünlü şarkıcı neler söyledi...