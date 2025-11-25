Şarkıcı Ceylan'dan güzel haber! Anneanne oldu...
Ceylan, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Şarkıcı, sahne öncesi anneanne olduğu müjdesini verdi.
Ceylan önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sanat hayatında 41. yılını kutlamaya hazırlanan şarkıcı, sahne öncesi anneanne olduğu söyledi.
Ceylan "Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de süper anneanne oldum. Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi üç oldu" dedi.
Ceylan yeni albümü için Orhan Gencebay'dan şarkı aldığını belirtip "Orhan abim baba yarım. Bana güzel bir şarkı verdi. Elini öpüp şarkıyı dinleteceğim" ifadelerimi kullandı.
ŞARKICI CEYLAN KİMDİR?
İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken yaşayan ve sanat dünyasına çocuk yaşta girdiği için 'Küçük Ceylan' olarak adlandırılan türkücü Ceylan'ın (43) ilk evliliğinden olan kızı Melodi Bozkurt'un fotoğrafları çok konuşulmuştu. Ceylan 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi bu evlilikten dünyaya geldi.