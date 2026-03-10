Şarkıcı Çelik'ten ramazan seferberliği! Ay boyunca tüm gelirlerini bakın ne yapacak...

"SAHNE GELİRLERİ ESNAFIN BORCUNA GİDECEK"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece bireysel bir yardım değil, bir "iyilik zinciri" oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Sahne gelirlerini, ihtiyaç sahibi vatandaşların mahalle esnafına olan borçlarını kapatmak için kullanacağını ifade eden sanatçı, şu duygusal açıklamayı yaptı: