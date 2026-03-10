Şarkıcı Çelik'ten ramazan seferberliği! Ay boyunca tüm gelirlerini bakın ne yapacak...
Sanat dünyasında örnek bir dayanışmaya imza atan pop müziğin sevilen ismi Çelik, başlattığı yardım kampanyasıyla yüreklere dokunuyor. Son 10 gündeki 4 konserinden elde ettiği tüm geliri Hatay bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine aktaran sanatçı, bu hareketin dalga dalga büyüdüğünü duyurdu.
Sanat dünyasında örnek bir dayanışmaya imza atan pop müziğin sevilen ismi Çelik, başlattığı yardım kampanyasıyla yüreklere dokunuyor. Son 10 gündeki 4 konserinden elde ettiği tüm geliri Hatay bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine aktaran sanatçı, bu hareketin dalga dalga büyüdüğünü duyurdu.
"SAHNE GELİRLERİ ESNAFIN BORCUNA GİDECEK"
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece bireysel bir yardım değil, bir "iyilik zinciri" oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Sahne gelirlerini, ihtiyaç sahibi vatandaşların mahalle esnafına olan borçlarını kapatmak için kullanacağını ifade eden sanatçı, şu duygusal açıklamayı yaptı:
"Ülkemizin farklı illerindeki imkân sahibi kimselere örnek olmayı başardığımı görmek, bakkal ve eczane gibi esnaflarımızdaki borç defterlerinin kapandığını duymak içimi huzurla dolduruyor. Bu ay sonuna kadar tüm sahnelerimin gelirleriyle esnafımızın borç defterlerini toplamaya ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğim."
SIRADAKİ DURAKLAR: ERZURUM, TRABZON VE SAMSUN
Hatay’daki çalışmaların ardından rotasını Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya çeviren Çelik, önümüzdeki hafta sahaya ineceklerini açıkladı.