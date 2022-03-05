Şarkıcı Çelik siyasete girdi Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldı Çelik Erişçi kimdir aslen nereli

Bir sonraki paylaşımda ise "Kıymetli Sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve Parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir. Kendisinin bu, çok değerli desteği için, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de, artık kendisinin eserleridir" denildi.