Şarkıcı Çağrı Göktepe kimdir hayatını kaybetti! Onur Akay böyle duyurdu

Kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alan Akay, şunları yazdı:

''Çok değerli sanatçı arkadaşımız Çağrı Göktepe'yi, 51 yaşında çok genç yaşta kaybettik. Onu 1997 yılında Çağrı olarak “Gönül” şarkısıyla sevmiştiniz.''