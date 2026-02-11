Şarkıcı Buray'dan 50 milyonluk lüks otomobil! Yolların tozunu attırdı...
Turnelerine ve konserlerine devan eden Buray 50 milyonluk lüks otomobili ile yolların adeta tozunu attırdı. Sevilen şarkıcı gezdiği ülkeleri de açıkladı.
28 günlük Pasifik turunun ardından yurda dönen Buray, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
"82 ÜLKE GEZDİM"
Buray, "Konserlerimizi yapıyoruz, paramızı biriktirip dünyayı geziyoruz.
En güzel yatırımım gezmek ve görmek. Hedefim tüm dünya ülkelerini gezmek. Rahmetli Barış Manço 120 ülke gezmiş. Benim henüz 82 olmuş. 196'sını da gezmek istiyorum" dedi.
Buray, bu açıklamanın ardından 50 milyon TL değerindeki yeni aracına binip evinin yolunu tuttu.
