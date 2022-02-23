Şarkıcı Buray görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi! Örnek davranış...
37 yaşındaki Ünlü pop şarkıcısı Buray, 11 yaşındaki görme engelli hayranı Ameliya'ya sürpriz yaptı.
Buray, kendisiyle şarkı söylemek isteyen 11 yaşındaki görme engelli hayranı Ameliya için İstanbul’dan İzmir’e gitti. Ameliya ile birlikte piyano çalıp şarkı söyleyen Buray’ın okuluna geleceğinden haberi olmayan Ameliya, hayranı olduğu sanatçıyı sesinden tanıyıp büyük şaşkınlık yaşadı. Sevilen sanatçı Buray ve Ameliya, okulda mini bir konser de verdi.
Hayranı için İstanbul'dan İzmir'e giden Buray, Ameliya ile birilikte şarkı söyleyip piyona çaldı. Ünlü şarkıcının, hayranının bu hayalini gerçekleştirmesi takdir topladı. İkili duygusal anlar yaşadı.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz; piyano çalıyor, şiirlerine beste yapıyor ve hikaye yazıyor. Derslerinde de oldukça başarılı olan Ameliya, İHA ile yaptığı haberde en sevdiği şarkıcının Buray olduğunu ve ünlü sanatçı ile birlikte şarkı söylemek istediğini ifade etmişti. Haberi görür görmez okul yönetimi ve Ameliya’nın ailesine ulaşan Buray, soluğu İzmir’de aldı.
Hayran olduğu sanatçının okuluna geleceğini bilmeyen Ameliya, hiç göremediği Buray’ı şarkı söylemesinden tanıdı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan görme engelli piyanist, Buray’a kendi bestelerini çaldı ve onunla birlikte şarkılar söyledi. Buray’la müzik üzerine sohbet eden Ameliya, daha sonra sevilen sanatçı ile birlikte okulda mini konser de verdi.