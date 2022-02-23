Şarkıcı Buray görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi! Örnek davranış...

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz; piyano çalıyor, şiirlerine beste yapıyor ve hikaye yazıyor. Derslerinde de oldukça başarılı olan Ameliya, İHA ile yaptığı haberde en sevdiği şarkıcının Buray olduğunu ve ünlü sanatçı ile birlikte şarkı söylemek istediğini ifade etmişti. Haberi görür görmez okul yönetimi ve Ameliya’nın ailesine ulaşan Buray, soluğu İzmir’de aldı.