Şarkıcı Berkay Şahin'in son model arabasının fiyatı dudak uçuklattı servet değerinde
Berkay Şahin, kızı Arya ile beraber sipariş ettiği son model spor arabasını teslim alırken görüntülendi. Şarkıcının yeni aracının fiyatı ise duyanların ağzını açık bıraktı.
Şarkıcı Berkay, Gayrettepe’deki bir galeride sipariş ettiği son model spor arabasını teslim aldığı esnada objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Berkay Şahin, son zamanlarda lüks araçlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Yeni lüks aracı için de kesenin ağzını açan şarkıcı Berkay, Snob Magazin'in haberine göre, yeni aracı için tam 2 milyon TL harcadı. Berkay, son model Porsche Taycan 4s marka spor araba aldı.
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Kızı Araya ile arabasını inceleyen Berkay’ın, aracının plakasına eşi ve kızlarının isimlerinin baş harflerini (AOZ) yazdıracağı öğrenildi.
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Ayrıca pandemi nedeniyle aylardır konser veremeyen Berkay'ın ek bir gelir kaynağı olup olmadığı merak konusu oldu.
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