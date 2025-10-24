BIST 11.020
Şarkıcı Bengü büyük korku yaşadı! Katıldığı etkinlikte yağış ve fırtınaya yakalandı

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen köklü yelken buluşması Bodrum Cup'ta yer alan şarkıcı Bengü, aniden bastıran yağmur ve fırtınayla büyük bir panik yaşadı. O anlarda Bengü'nün korkusu resmen yüzünden okundu

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen köklü yelken buluşması Bodrum Cup'ta yer alan şarkıcı Bengü, aniden bastıran yağmur ve fırtınayla büyük bir panik yaşadı. Hortumun tam teknelerinin üzerinde oluştuğunu sonradan fark eden Bengü, devrilme tehlikesi geçiren teknede korku dolu anlar yaşadı. Çevredeki botların yardımıyla olası bir facia önlenirken, ünlü şarkıcının yaşadığı o anlar kameralara yansıdı.

Ege'nin en köklü yelken etkinliklerinden biri olan Bodrum Cup'ta bu yıl hava koşulları katılımcılara zor anlar yaşattı. Etkinlikte yer alan şarkıcı Bengü, aniden başlayan şiddetli yağmur ve rüzgârın ortasında kaldı.

TEKNE DEVRİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bengü'nün bulunduğu tekne, kısa sürede etkisini artıran fırtınayla birlikte sarsılmaya başladı. Çevredeki botların desteğiyle tekne devrilmeden dengede kalmayı başardı. O anlar kameralara yansırken, ünlü şarkıcının yüzündeki panik ifadesi dikkat çekti.

"HORTUM TAM TEKNEMİZİN ÜSTÜNDEYMİŞ"

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bengü, ilk başta sert bir yağmur bulutunun içinden geçtiklerini düşündüklerini, ancak sonradan hortumun tam teknelerinin üzerinde olduğunu fark ettiklerini belirtti. "Devrilmemek için çevredeki tüm botlar yardımımıza koştu. Neyse ki korkulacak bir durum olmadı." ifadelerini kullandı.

