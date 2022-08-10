Şarkıcı Banu Parlak, tuvaletini yaparken video paylaştı, rezil oldu! Şok eden görüntüler kısa süre içinde yayıldı

Banu Parlak sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şarkıcı, diğer fenomenlerle yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmüyor. Parlak, son olarak sosyal medya hesabının hikaye kısmından yayınladığı o videoyla rezil oldu. Kısa süre içinde birçok kişi tarafından izlendi. Kötü yorum yağmuruna tutulan o videoyu hemen sildi. O görüntüler herkesi şok etti.