Şarkıcı Banu Parlak, tuvaletini yaparken video paylaştı, rezil oldu! Şok eden görüntüler kısa süre içinde yayıldı
Fenomen ve şarkıcı Banu Parlak, sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Son olarak hikaye kısmından bir video paylaştı. Görüntülerde tuvalette olduğu anlaşılan Parlak, kısa süre içinde viral olunca videoyu sildi. Bu paylaşım, takipçilerini şok etti. İşte o "Tek zaman bulduğum yer burası" diyerek paylaştığı videodan kareler...
Banu Parlak sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şarkıcı, diğer fenomenlerle yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmüyor. Parlak, son olarak sosyal medya hesabının hikaye kısmından yayınladığı o videoyla rezil oldu. Kısa süre içinde birçok kişi tarafından izlendi. Kötü yorum yağmuruna tutulan o videoyu hemen sildi. O görüntüler herkesi şok etti.
Yıllar önce arabasında şarkı söylediği videoları yayınlayarak ünlenen ve şarkıcılığa soyunun Banu Parlak, yoğun iş temposuna dikkat çekmek için sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunan bir çocuk annesi Banu Parlak, "Tek zaman bulduğum yer burası" diyerek tuvaletini yaptığı esnada bir video yayınladı.
Videosu kısa sürede sosyal medyada yayılan Parlak, paylaşımını sildi.
İşte o görüntüler...