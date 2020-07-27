Şarkıcı Atiye'nin neden ortalarda olmadığı ortaya çıktı! Şok eden yeni hayatı

Bir döneme damga vuran, şarkılarıyla herkesi şenlendiren şarkıcı Atiye, uzun bir süredir sessizliğini koruyor ve konserlerde kendisini göstermiyordu. Yeni şarkılarla da dinleyicinin karşısına çıkmayan Atiye meğer evlenmiş ve bir kızı olmuş.