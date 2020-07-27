Şarkıcı Atiye'nin neden ortalarda olmadığı ortaya çıktı! Şok eden yeni hayatı
Ünlü şarkıcı Atiye, uzun süredir neden ortalarda olmadığı ortaya çıktı, meğer prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci'yle evlenmiş ve 1 yaşında bir kızı olmuş.
Bir döneme damga vuran, şarkılarıyla herkesi şenlendiren şarkıcı Atiye, uzun bir süredir sessizliğini koruyor ve konserlerde kendisini göstermiyordu. Yeni şarkılarla da dinleyicinin karşısına çıkmayan Atiye meğer evlenmiş ve bir kızı olmuş.
Ünlü şarkıcı Atiye'nin konserlerinde kendisine perküsyon çalarak eşlik eden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci’yle Almanya’da evlendiği ve orada bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.
Atiye ve Erol Sebebci, şimdi 1 yaşında olan kızlarıyla birlikte birkaç ay önce İstanbul’a döndü. Pandemiden dolayı düğün yapmayan çift, bu hayallerini salgın tehdidi geçtiğinde gerçekleştirecek.
Peki, şarkıcı Atiye kimdir?
Atiye, 22 Kasım 1988 tarihinde Almanya’nın Bremen şehrinde dünyaya gelmiştir. Tam adı Deniz Atiye Yılmaz'dır. Baba tarafından Antakya’lı olan Atiye, Arap asıllıdır. Küçük yaşlarda piyano ve dans derslerine başlayan Atiye, 8 yıl Almanya'da yaşamanın ardından ailesi ile birlikte Amerika'ya taşınmıştır.