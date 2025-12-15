Şarkıcı Alya ve sevgilisi Yılmaz Kunt barıştı!
Şarkıcı Alya'dan üzen haber gelmişti. Alya, 1,5 yıl ilişki yaşadığı ve geçen eylülde ayrıldığı oyuncu Yılmaz Kunt ile yollarını ayırmıştı. Çiftten güzel haber geldi.
1,5 yıldır beraberlik yaşayan ve aynı evi paylaşan şarkıcı Alya ile oyuncu Yılmaz Kunt geçen eylülde ilişkilerini noktalamıştı.
Her yerde el ele göz göze olan, birbirlerinin isimlerini de parmaklarına dövme de yaptıran ikilinin fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırdıkları öğrenilmişti.
Alya, "Ayrılığı ben istedim. 2 aydır kurtarma evresindeydik ama her ilişkide olan bir şey bu. Denedik, aynı fikirlerde buluşamadık geleceğe dair. Bu yüzden de vazgeçtik bu işten. İletişimimiz devam ediyor, arada köpeklerimiz var.
Konuşuyoruz, asla küslük yok. Onun da benim de yolumuz açık olsun. Sosyal medyadan birbirimizi çıkarttık o kadar da modern değiliz" demişti.