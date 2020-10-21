Şarkıcı Altay'dan üzücü haber geldi koronavirüse yakalandı
Sevilen şarkıcı Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Altay'ın sağlık durumu hakkında da bilgi geldi.
50 yaşındaki sevilen şarkıcı Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan Altay'a nazar değdi.
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Koronvirüse yakalanan şarkıcı Altay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Altay'ın tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.
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"Evimde izoleyim"
Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsız sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma 'pozitif' olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım" dedi.
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Şarkıcının paylaşımını gören birçok ünlü isim ise "geçmiş olsun" yorumları yaptı.
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