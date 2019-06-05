Şarkıcı Alpay 50. yılını kutladı! Terör suçuyla soruşturma açıldı

Konuyla ilgili olarak BirGün'e konuşan Alpay, “Benim ellerinde güllerle diye bir şarkım var. Her konserimde söylüyorum. ‘Ellerinde güllerle girdiler kara toprağa utansın kara toprak utansın dünya’ sloganı bu. Bu şarkıyı söylerken şunu diyorum: ‘Devlet tarafından katledilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince katledilmiş olan Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile Gezi Direnişi’nde yaşamını yitirmiş olanlara adıyorum.’