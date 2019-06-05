Şarkıcı Alpay 50. yılını kutladı! Terör suçuyla soruşturma açıldı

Şarkıcı Alpay 50. yılını kutladı! Terör suçuyla soruşturma açıldı

Usta şarkıcı Alpay'a konser sırasında söylediği sözler nedeniyle terör suçundan soruşturma açıldı. Alpay Nazikioğlu, konser sonrası sözlerinin arkasında durduğuna dair açıklama yaptı.

Şarkıcı Alpay 50. yılını kutladı! Terör suçuyla soruşturma açıldı - Sayfa 1

83 yaşındaki pop şarkıcısı Alpay, müzik kariyerinin 50'nci yılını 22 Mart'ta Zorlu PSM'de verdiği konserle kutladı. Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ın fotoğrafları gösterildi. Bu sırada Alpay, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin" dedi.

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Şarkıcı Alpay 50. yılını kutladı! Terör suçuyla soruşturma açıldı - Sayfa 2

Sabah'ın haberine göre o gün konseri izleyen bir kişi, polis merkezine giderek Alpay'ın 'terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı' iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi oldu. Seyircinin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şarkıcı Alpay 50. yılını kutladı! Terör suçuyla soruşturma açıldı - Sayfa 3

Konuyla ilgili olarak BirGün'e konuşan Alpay, “Benim ellerinde güllerle diye bir şarkım var. Her konserimde söylüyorum. ‘Ellerinde güllerle girdiler kara toprağa utansın kara toprak utansın dünya’ sloganı bu. Bu şarkıyı söylerken şunu diyorum: ‘Devlet tarafından katledilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince katledilmiş olan Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile Gezi Direnişi’nde yaşamını yitirmiş olanlara adıyorum.’

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Şarkıcı Alpay 50. yılını kutladı! Terör suçuyla soruşturma açıldı - Sayfa 4

Çok doğru söylüyorum. Deniz Gezmiş ve arkadaşları vatan haini değildi, Gezi Direnişi’ne katılanlar da vatan haini değildi. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince katledildiler. Türkiye’yi seven herkesin bunları konuşması gerekir.

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