Şarkıcı Alişan'ın acısı hala taze! Paylaşımı yürekleri dağladı...

"Özledim çok özledim… Kardeşimi, canımın yarısını çok özledim… Sen gittin ya, biliyordum hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını… Öyle de oldu kardeşim. Ama ben mücadele edeceğim sonuna kadar her şeyle. Elimden geldiğince sana söz, yenilmeyeceğim; söz sana kavuşacağım güne kadar mücadeleye devam. Gülüşüne kurban olduğum… 4 sene değil, 40 sene de geçse sen benim közlenmiş yaram olarak, canımın yarısı olarak kalacaksın. Seni çok seviyorum Selçuk'um."