Şarkıcı Alişan ramazanın ilk gününde Umre'ye gitti...
Alişan, Ramazan'ın ilk günü kutsal topraklara giderek Umre ziyareti gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı ''Yine nasip oldu, şükürler olsun.'' dedi.
Ünlü şarkıcı Alişan, Ramazan'ın ilk gününde yaptığı Umre ziyaretiyle gönüllere dokundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Yine nasip oldu, şükürler olsun. Allah herkese özellikle Ramazan'da Ümre yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Alişan'ın bu paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve dualarla karşılandı.
2025 yılında Sevgililer Günü planını açıklayan Alişan, eşi Buse Varol ile umreye gitti. Kutsal topraklardan fotoğraf paylaşan Alişan, 'Allah'ım sana şükürler olsun üçüncü kez buraları görmeyi bana kısmet etti' dedi.
Ünlü şarkıcı Alişan, "Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim. Bu sene o sene! Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" açıklamasının ardından kutsal topraklara gitti.