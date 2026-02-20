Şarkıcı Alişan ramazanın ilk gününde Umre'ye gitti...

2025 yılında Sevgililer Günü planını açıklayan Alişan, eşi Buse Varol ile umreye gitti. Kutsal topraklardan fotoğraf paylaşan Alişan, 'Allah'ım sana şükürler olsun üçüncü kez buraları görmeyi bana kısmet etti' dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan, "Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim. Bu sene o sene! Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" açıklamasının ardından kutsal topraklara gitti.