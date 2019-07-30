Şarjı en uzun giden telefonlar belirlendi! İşte şarjı en çok giden akıllı telefon
Son yıllarda akıllı telefon kullanıcıların yaşadığı en büyük sorunların başında şarjlarının kısa sürede bitmesi geliyor. Yapılan performans testinde en çok şarjı dayanan telefonlar belli oldu. Listenin başında iPhone, Samsung, Huawei yerine herkesi şaşırtan bir marka bulunuyor.
Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte günümüzde birçok kişinin yaşadığı sıkıntılarından başında telefonların şarjının kısa sürede bitmesi yer alıyor. Cep telefonu satın alırken artık şarj süreleri ilk bakılan özelliklerden biri haline geldi.
140
Telefon bataryalarının saate iletebileceği enerji kapasitesini gösteren mAh değerleri bu anlamda ilk bakılan özellik olsa da ekran çözünürlüğü, ekran boyutu, yazılım gibi değişkenler nedeniyle yanıltıcı olabiliyor. Bu konuda devreye performans testleri giriyor.
240
İşte performans testlerine göre şarjı en uzun giden telefonlar
340
Google Pixel 3 | 12 saat 22 dakika
440