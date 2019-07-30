Şarjı en uzun giden telefonlar belirlendi! İşte şarjı en çok giden akıllı telefon

Telefon bataryalarının saate iletebileceği enerji kapasitesini gösteren mAh değerleri bu anlamda ilk bakılan özellik olsa da ekran çözünürlüğü, ekran boyutu, yazılım gibi değişkenler nedeniyle yanıltıcı olabiliyor. Bu konuda devreye performans testleri giriyor.