Şarjı en uzun giden telefonlar belirlendi! İşte şarjı en çok giden akıllı telefon

Şarjı en uzun giden telefonlar belirlendi! İşte şarjı en çok giden akıllı telefon

Son yıllarda akıllı telefon kullanıcıların yaşadığı en büyük sorunların başında şarjlarının kısa sürede bitmesi geliyor. Yapılan performans testinde en çok şarjı dayanan telefonlar belli oldu. Listenin başında iPhone, Samsung, Huawei yerine herkesi şaşırtan bir marka bulunuyor.

Şarjı en uzun giden telefonlar belirlendi! İşte şarjı en çok giden akıllı telefon - Sayfa 1

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte günümüzde birçok kişinin yaşadığı sıkıntılarından başında telefonların şarjının kısa sürede bitmesi yer alıyor. Cep telefonu satın alırken artık şarj süreleri ilk bakılan özelliklerden biri haline geldi.

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Şarjı en uzun giden telefonlar belirlendi! İşte şarjı en çok giden akıllı telefon - Sayfa 2

Telefon bataryalarının saate iletebileceği enerji kapasitesini gösteren mAh değerleri bu anlamda ilk bakılan özellik olsa da ekran çözünürlüğü, ekran boyutu, yazılım gibi değişkenler nedeniyle yanıltıcı olabiliyor. Bu konuda devreye performans testleri giriyor.

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Şarjı en uzun giden telefonlar belirlendi! İşte şarjı en çok giden akıllı telefon - Sayfa 3

İşte performans testlerine göre şarjı en uzun giden telefonlar

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Şarjı en uzun giden telefonlar belirlendi! İşte şarjı en çok giden akıllı telefon - Sayfa 4

Google Pixel 3 | 12 saat 22 dakika

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