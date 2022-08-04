Şarj cihazları test edilmeye başlandı! TOGG o görüntüleri paylaştı!
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım sürerken sosyal medyada heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız" açıklaması sonrası heyecanlı bekleyiş sürerken TOGG'un Twitter hesabından herkesi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımdaki görüntülerde TOGG'un şarj cihazlarının test edilmeye başlandığı görüldü.
Şarj cihazları teste başladı
Yerli otomobili Togg'un, Twitter'dan hesabından yapılan açıklamada, "Gemlik Kampüsümüzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık" denildi.
TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş da, yaptığı açıklamada, "TruGo ile kesintisiz kullanıcı deneyimi: 1000x hızlı şarj cihazı ve hepsi 180kW ve üzeri!" ifadelerini kullandı.
Açıklamada teste ilişkin bir video da paylaşılırken, cihazın 25 dakikada yüzde 80 seviyesinde batarya doluluk oranı sağladığı görüldü.