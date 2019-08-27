Sarıyer'deki tarihi kiliseyi defineciler talan etti!
Sarıyer’de bulunan ve 250 yıllık tarihi olan kilise defineciler tarafından talan edildi. Kilisenin içi ve dışını kazan definecilerin tarihi binaya verdikleri zarar görüntülendi.
Sarıyer Gümüşdere köyünde bulunan ve 250 yıllık tarihi olan kilise bir dönem köylüler tarafından cami olarak kullanıldı.
Kilisenin bir çok noktasında kazı çalışması yapan defineciler kilisenin orta kısmında bulunan alanda yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur kazdı. Defineciler tarafından tahrip edilen kilise zamanla bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi olan kilise adeta tehlike oluşturuyor.
Gümüşdere köyü eski muhtarı Mustafa Akgül, “Burası eski Rum köyü. 250 yıllık tarihi bir binanın içerisindeyiz. Burayı mübadele yıllarında 1923 - 1924 yılları arasında mübadele olunca bizimkiler Selanik’ten buraya gelmişler. Buradaki Rumlar da Selanik’e gitmişler. Bizimkiler buraya geldiği zaman kiliseyi camiye çevirmişler.
1970 yılına kadar burası cami olarak kullanılmış. 1970 yılından sonra burası yeni camiye geçince bakımsız kaldı ve defineciler tarafından maalesef talan edildi” dedi.