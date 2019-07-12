Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır faydaları nelerdir
Çorbaların, et yemeklerinin yanına enfes yakışan sarımsaklı ekmek önce kokusuyla sizleri yemeğe davet edecek! İşte muhteşem sarımsaklı ekmeğin tarifi
Kokusuyla iştah açan, her bir ısırıkta daha fazlasını isteyeceğiniz sarımsaklı ekmekleri yapması çok kolay. Öncesinde uyaralım; bu ekmeklerde porsiyon kontrolü yapmak çok zor. Açken yemeye kalkmamanız tavsiye edilir.
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Malzemeler:
6 adet ekmek dilimi
1 su bardağı zeytinyağı
Taze biberi ve taze kekik
3 diş sarımsak
Tuz
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Yapılışı:
Öncelikle sarımsakları ezin.
Taze kekik ve biberiyeyi minik bir şekilde doğrayın.
Bir kaseye zeytinyağı, otları, ezilmiş sarımsakları ve tuzu alıp karıştırın.
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Hazırladığınız karışımı fırça yardımıyla ekmeklere sürün ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
Afiyet olsun...
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