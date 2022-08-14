Sarılmanın erkek ve kadınlardaki etkisi araştırıldı! Sonuçlar çok ilginç
Bir Alman üniversitesinde yapılan araştırma sonucu sarılmanın erkeklerde herhangi bir etkisinin görülmediğini, kadınlarda ise stresi azalttığını ortaya çıkardı.
Sarılmak gündelik hayatımızda sevdiklerimizle çok sık yaptığımız bir aktivite olarak biliniyor. Özellikle özlediğimiz kişileri gördüğümüzde veya moralimiz bozukken, stresimizi azaltmak için sevdiklerimize sarılırız. Ancak Almanya'da Ruhr Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucu, bu sarılmaların erkekler üzerinde bir etkisi olmadığını ortaya çıkardı.
Günümüzde toplum olarak sarılmanın hepimizde bir rahatlama etkisi yarattığını düşünüyoruz. Bu her ne kadar doğru olsa da yeni yapılan bir araştırma, etkinin kadınlarda ve erkeklerde farklı olabileceğini ortaya koydu. 76 çift üzerinde yapılan araştırma, erkeklerin sarıldığında rahatlama duygusunu hissetmediğini gösterdi.
Ruhr Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada çift olan kadın ve erkeklere stresli bir deneyim yaşamadan önce partnerlerine sarılmaları talimatı verildi.
Testler sonucunda söz konusu deneyimler öncesinde partnerine sarılan kadınlarda, sarılmayanlara göre daha düşük biyolojik stres tepkisi gözüktü.