Sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! 3 bölgeye dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Muğla için turuncu kodlu alarm, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli için ise sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul’da ise öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim Cuma günü için kapsamlı bir yağış uyarısı yaptı.
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
Özellikle Muğla için turuncu kodlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli için sarı kodlu alarm verildi.
Riskli bölgeler ve olası tehlikeler
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Muğla kıyılarında yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI
AKOM’dan yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin bölgemize giriş yapması bekleniyor” denildi.
İşte il il beklenen hava durumu...