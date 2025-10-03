BIST 11.083
Sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! 3 bölgeye dikkat

|
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ekim için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Muğla için turuncu kodlu alarm, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli için ise sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul’da ise öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! 3 bölgeye dikkat - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim Cuma günü için kapsamlı bir yağış uyarısı yaptı.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! 3 bölgeye dikkat - Resim: 2

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! 3 bölgeye dikkat - Resim: 3

Özellikle Muğla için turuncu kodlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli için sarı kodlu alarm verildi.

Riskli bölgeler ve olası tehlikeler
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Muğla kıyılarında yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! 3 bölgeye dikkat - Resim: 4

AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI

AKOM’dan yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin bölgemize giriş yapması bekleniyor” denildi.

İşte il il beklenen hava durumu...

