Sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi! 3 bölgeye dikkat

Özellikle Muğla için turuncu kodlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli için sarı kodlu alarm verildi.

Riskli bölgeler ve olası tehlikeler

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, Muğla kıyılarında yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.