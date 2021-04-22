Sarı kantaron faydaları sarı kantaron yağı cilde nasıl uygulanır?
Tropik ve ılıman iklimlerde yetişen sarı kantaron bitkisi, özellikle cilt sorunlarına iyi geliyor. İşte sarı kantaron yağının faydaları...
Sarı kantaron yağı nedir?
Sarı kantaron yağı, sarı kantaron bitkisinin çiçek ve yapraklarından elde edilmektedir. Çiçekler ve bitkinin yaprakları “hypericum” yağı ile doludur. Sarı kantaron yağı biyoflavonoidler, antioksidanlar, hiperisin ve hiperforin dahil birçok aktif madde içerir. Sarı kantaron yağı ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir. Topikal olarak (cilde) uygulandığında, küçük yaralar, yanıklar ve cilt tahrişiyle ilişkili semptomları hafifletebilir.
Sarı kantaron yağının faydaları:
Enflamasyonu azaltır: Sarı kantaron yağının içerdiği antioksidanlar ve interlökinler, iltihabı azaltır, bu da bu yağı ağrı ve sızı çekenlerin yanı sıra iltihaplanmaya neden olan cilt rahatsızlıkları için pratik bir seçenek haline getirir.
İyileştirmeyi hızlandırır: Sarı kantaron yağı, hücre onarıcı ve yenileyici etkisi bulunduğu için topikal olarak düzenli bir şekilde kullanıldığında yara, yanık ve akne izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca diyabetik ayak ülserlerinin yanı sıra diğer lezyonları tedavi etmek için kullanılmaktadır.
Cilt sorunlarını tedavi eder: Cilde uygulandığında, sarı kantaron yağı etkilenen bölgeye kan akışını artırarak yanıkları ve sıyrıkları tedavi eder. Kremlerin içindeyken mikroorganizmaları öldürerek açık yaraların temiz kalmasına yardımcı olur. Ayrıca hassas cildi yatıştırmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.