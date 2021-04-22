Sarı kantaron faydaları sarı kantaron yağı cilde nasıl uygulanır?

Sarı kantaron yağının faydaları:

Enflamasyonu azaltır: Sarı kantaron yağının içerdiği antioksidanlar ve interlökinler, iltihabı azaltır, bu da bu yağı ağrı ve sızı çekenlerin yanı sıra iltihaplanmaya neden olan cilt rahatsızlıkları için pratik bir seçenek haline getirir.