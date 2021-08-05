'Sarı altın' deniyor Adana'da hasat başladı! Üretici mısır fiyatlarında o rakamı istiyor
TÜRKİYE'nin mısır üretiminin yüzde 17'sini karşılayan Adana'da hasat başladı. 'Sarı altın' olarak adlandırılan mısırın fiyatı henüz açıklanmazken üreticinin istediği bir rakam mevcut.
Kent genelinde sezon boyunca havaların iyi gitmesi nedeniyle yem, nişasta, yağ ve biyoyakıt başta olmak üzere çok geniş alanda kullanılabilen mısırın rekoltesinin yüksek olması bekleniyor.
750 bin dekar alanda ekilen mısırda geçen sene dönümde bin 100 ile bin 200 kilogram arasında verim alınırken bu sene bin 500 ile bin 600 kilogram arasında verim bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen sene fiyatları ton başına bin 325 lira olarak açıklanmıştı. Çiftçinin bu yıl için istediği bir rakam var.
"Eğer fiyatlarda iyi olursa çiftçimizin yüzü gülecek"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasadın normalde Ağustos’un 15’inde başladığını ancak küresel ısınma nedeniyle tarihlerin geriye çekildiğini belirtti.