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'Sarı altın' deniyor Adana'da hasat başladı! Üretici mısır fiyatlarında o rakamı istiyor

İhlas Haber Ajansı
'Sarı altın' deniyor Adana'da hasat başladı! Üretici mısır fiyatlarında o rakamı istiyor

TÜRKİYE'nin mısır üretiminin yüzde 17'sini karşılayan Adana'da hasat başladı. 'Sarı altın' olarak adlandırılan mısırın fiyatı henüz açıklanmazken üreticinin istediği bir rakam mevcut.

'Sarı altın' deniyor Adana'da hasat başladı! Üretici mısır fiyatlarında o rakamı istiyor

Kent genelinde sezon boyunca havaların iyi gitmesi nedeniyle yem, nişasta, yağ ve biyoyakıt başta olmak üzere çok geniş alanda kullanılabilen mısırın rekoltesinin yüksek olması bekleniyor.

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'Sarı altın' deniyor Adana'da hasat başladı! Üretici mısır fiyatlarında o rakamı istiyor

750 bin dekar alanda ekilen mısırda geçen sene dönümde bin 100 ile bin 200 kilogram arasında verim alınırken bu sene bin 500 ile bin 600 kilogram arasında verim bekleniyor.

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'Sarı altın' deniyor Adana'da hasat başladı! Üretici mısır fiyatlarında o rakamı istiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen sene fiyatları ton başına bin 325 lira olarak açıklanmıştı. Çiftçinin bu yıl için istediği bir rakam var.

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'Sarı altın' deniyor Adana'da hasat başladı! Üretici mısır fiyatlarında o rakamı istiyor

"Eğer fiyatlarda iyi olursa çiftçimizin yüzü gülecek"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasadın normalde Ağustos’un 15’inde başladığını ancak küresel ısınma nedeniyle tarihlerin geriye çekildiğini belirtti.

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