Saraybosna'da 1947'de yıktırılan 489 yıllık Osman camisinin kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı

Caminin kalıntılarının olduğu bölgenin, yapılan çalışmalar sonrasında arkeoloji parkı olarak açılması planlanıyor. Alanda, caminin yıkılmadan önceki durumunu gösteren görseller ve bilgiler de yer alacak. Cami ve haziresinin bulunduğu alandaki arkeolojik çalışmaları sürdüren Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi, bölgedeki çalışmaları yakın zamanda bitirmeyi hedefliyor.