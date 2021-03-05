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Saraybosna meydanlarında Erdoğan ilanı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı.

FETÖ'nün ABD'de başlattığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı çirkin propagandaya cevap Bosna Hersek'ten geldi.

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Saraybosna'nın farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında Erdoğan için "Love Erdoğan" ilanına yer verildi.

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FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

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