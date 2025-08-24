Saran Ailesi'nin en mutlu günü! Kızı Lal'in düğününde gözyaşları sel oldu...

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

28 yaşındaki Lal Saran, kurucusu olduğu Lalive markasıyla tanınıyor. Gelinin eşi Tolga İrdem ise, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Bekir İrdem'in oğlu. Uzun süredir hazırlıkları süren düğün törenine spor ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.