Saran Ailesi'nin en mutlu günü! Kızı Lal'in düğününde gözyaşları sel oldu...

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran'ın kızı Lal Saran, iş insanı Tolga İrdem ile dünya evine girdi. Çiftin düğünü, Çanakkale Assos'ta bulunan aile evinde gerçekleşti. Ünlü iş insanı Saadettin Saran, kızını nikah masasına uğurlarken duygusal anlar yaşadı.

Saran Ailesi'nin en mutlu günü! Kızı Lal'in düğününde gözyaşları sel oldu... - Resim: 1

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran'ın kızı Lal Saran, iş insanı Tolga İrdem ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü, Çanakkale Assos'ta bulunan aile evinde gerçekleşti.

Saran Ailesi'nin en mutlu günü! Kızı Lal'in düğününde gözyaşları sel oldu... - Resim: 2

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

28 yaşındaki Lal Saran, kurucusu olduğu Lalive markasıyla tanınıyor. Gelinin eşi Tolga İrdem ise, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Bekir İrdem'in oğlu. Uzun süredir hazırlıkları süren düğün törenine spor ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.

Saran Ailesi'nin en mutlu günü! Kızı Lal'in düğününde gözyaşları sel oldu... - Resim: 3

KIZINI NİKAH MASASINIA UĞURLARKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gecenin en dikkat çeken anı ise, Saadettin Saran'ın kızını nikâh masasına uğurlarken yaşadığı duygusal anlar oldu. Ünlü iş insanı gözyaşlarına hâkim olamadı.

Saran Ailesi'nin en mutlu günü! Kızı Lal'in düğününde gözyaşları sel oldu... - Resim: 4

SARAN KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Saadettin Saran, törenden görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Paylaşımlarda, kızına eşlik ettiği esnada gözyaşlarını tutamadığı anlar yer aldı.

