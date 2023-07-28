Şarampole devrilen otomobil alev aldı, sürücüsü hayatını kaybetti
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Kastamonu’nun Araç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, şarampole uçtu. Alev alan otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolunda Araç ilçesi yakınlarında Hüseyin Çil (27) idaresindeki araç yandığı için plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
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Şarampolde otomobilin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü.
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Kazada otomobilde çıkan yangın sebebiyle sürücü Hüseyin Çil, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.
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