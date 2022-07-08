Sarallar operasyonunda işadamı Erdal Acar ve MHP MKYK üyesi tutuklandı! Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı etkili oldu

İstanbul merkezli 13 ilde "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 40'ı tutuklandı. Erdal Acar'ın "suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilen iş adamı Erdal Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdal Acar'ın tutuklanma gerekçeleri arasına Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz verdiği ifade de girdi.