Sarallar operasyonunda işadamı Erdal Acar ve MHP MKYK üyesi tutuklandı! Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı etkili oldu
SARALLAR çetesine yönelik oerasyonda gözaltına alınan bir zamanların hızlı playboyu Erdal Acar, 'örgüt kurma' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı. Sarallar'ın sözde mahkeme kurup, ünlüler ve işadamları arasındaki sorunları çözdüğü ve mahkemeyi de Erdal Acar'ın yönettiği ortaya çıkmıştı. Erdal Acar'la birlikte, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral ve Volkan Saral da tutuklandı.
İstanbul merkezli 13 ilde "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 40'ı tutuklandı. Erdal Acar'ın "suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilen iş adamı Erdal Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdal Acar'ın tutuklanma gerekçeleri arasına Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz verdiği ifade de girdi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştıkları belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan adliyeye sevk edilen 91'inin işlemleri tamamlandı.
Savcılığın, 91 şüpheliden 78'ini tutuklama, 12'sini adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk ettiği zanlıların sorguları sabaha kadar sürdü. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 40'ının tutuklanmasına, 50'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Başka suçtan cezaevinde bulunan bir zanlı, ifadesinin alınmasından sonra cezaevine geri gönderildi.
Erdal Acar'ın "suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilen iş adamı Erdal Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi.