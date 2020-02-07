Sarah Schmid canlı yayında 8. kez doğum yaptı tıbbi yardım almadan ikiz doğurdu
Sosyal medyada fenomen olan YouTuber Sarah Schmid, herkesi şoke etti. Hiçbir doktordan yardım almadan ve ağrı kesici kullanmadan canlı yayında doğum yaptı.
Sosyal medya fenomenleri, içeriklerinin ön plana çıkması için ellerinden geleni yapıyor. Fenomenlerin bazı içerikleri ise izleyenleri şoke ediyor. Bu isimlerden biri de canlı yayında doğum yapmasıyla YouTuber Sarah Schmid oldu.
Fransa'da bulunan ve özgürlükler bölgesi olarak bilinen Alsas'ta yaşayan 38 yaşındaki fenomen Sarah Schmid, sekizinci kez serbest doğum tercih etti. Doktorların hayati tehlikesi olduğunu söylemesine rağmen Schmid, kararından vazgeçmedi ve evde kendi başına doğum yaptı.
Şimdiye kadar 6 tane çocuğa sahip olan ve 6 çocuğunu da serbest doğum ile hiçbir doktordan yardım almadan doğuran Sarah Schmid, ikiz çocuklarını da bu yöntemile doğurmayı tercih etti. Evde hiçbir tıbbi yardım almadan ikiz bebeklerini doğuran Schmid, verdiği karardan da oldukça memnun olduğunu dile getirdi.
Çoğul gebelik risklerine rağmen evde doğum yapan Sarah Schmid, doktor olmak için eğitim almasına rağmen ev hanımı olarak çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmeyi tercih etti.