Sarah Schmid canlı yayında 8. kez doğum yaptı tıbbi yardım almadan ikiz doğurdu

Şimdiye kadar 6 tane çocuğa sahip olan ve 6 çocuğunu da serbest doğum ile hiçbir doktordan yardım almadan doğuran Sarah Schmid, ikiz çocuklarını da bu yöntemile doğurmayı tercih etti. Evde hiçbir tıbbi yardım almadan ikiz bebeklerini doğuran Schmid, verdiği karardan da oldukça memnun olduğunu dile getirdi.