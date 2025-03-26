Saraçhane'de ortalık karıştı polise taş, meşale, havai fişek ve şişe ile saldırdılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı şüphelilerin tutuklanmasını ve görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen bir grup Saraçhane'de toplandı.