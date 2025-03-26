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Saraçhane'de ortalık karıştı polise taş, meşale, havai fişek ve şişe ile saldırdılar

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Saraçhane'de ortalık karıştı polise taş, meşale, havai fişek ve şişe ile saldırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için izinsiz gösteri yaparak, Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve polislere saldıran göstericilere müdahale edildi.

Saraçhane'de ortalık karıştı polise taş, meşale, havai fişek ve şişe ile saldırdılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı şüphelilerin tutuklanmasını ve görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen bir grup Saraçhane'de toplandı.

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Saraçhane'de ortalık karıştı polise taş, meşale, havai fişek ve şişe ile saldırdılar

Taksim'e yürümek için slogan atarak Bozdoğan Kemeri önüne gelen gruptakilere, polisler izin vermedi.

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Saraçhane'de ortalık karıştı polise taş, meşale, havai fişek ve şişe ile saldırdılar

Göstericilerden bazıları polise taş, meşale, havai fişek ve şişe gibi materyaller fırlattı. Polise saldıran göstericiler ile ekipler arasında arbede yaşandı.

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Saraçhane'de ortalık karıştı polise taş, meşale, havai fişek ve şişe ile saldırdılar

Ekipler saldırgan gruba müdahale ederken, Saraçhane'de eylemcilerin bekleyişi sürüyor.

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