Sapma yok diyerek rakamı duyurdu! Bayram ikramiyesi 5 bin lira mı oluyor?
Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranları netleşti, Meclis'ten geçti. Şimdi gözler bayram ikramiyelerinde... Emeklilerin bayram ikramiyesi beklentisi 5 bin TL seviyelerinde olurken ekonomist Muhammet Bayram Orta Vadeli Programı işaret etti, ikramiyelere zam beklentisinin yüzde 50 oranında olduğunu söyledi.
Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri TBMM'de kabul edildi. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin TL olurken, zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek.
Emekli zammının Meclis'ten geçmesinin ardından emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Ekonomist Muhammet Bayram Orta Vadeli Program'da şaşma olmadığını belirterek yüzde 50 zamma işaret etti.
Bayram ikramiyelerinde 5 bin TL beklentisi
TV100 yayınına katılan Bayram şu ifadeleri kullandı:
Bayram ikramiyeleri 2 bin liraydı, Yüzde 50 üzerinden zam yapılırsa 3 bin lira olur.
5 Bin TL olması beklentisi
"5 bin TL zaten ikramiye olarak verildi. Bir kereye mahsus verildi. Bütçe imkanları el verse keşke..."