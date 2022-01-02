'Sapkın bir hal aldı' diyen Mahkum yıldızı İsmail Hacıoğlu anlattı: Çok sinirleniyorum, katlanamıyorum
36 yaşındaki başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, yaptığı açıklamalarla hayranlarını şaşırttı. Hacıoğlu hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
Fox TV'de yayınlanan Mahkum dizisinde başrolleri Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ile paylaşan İsmail Hacıoğlu, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
37 yaşındasın. 40’a az kaldı...
Yani evet, bir aksilik olmazsa (gülüyor).
Hayat yaş aldıkça nasıl değişti?
Daha keyifli oluyor. İnsan yaş aldıkça her gün daha güzel, daha demini bulmuş hissediyor. Her şey bir denge, ona uyanıyorsun.
Hem sakin kendi halinde hem de her an sinirlenebilecek gibi bir duruşun var. Sinirli biri misin?
Çabuk sinirlenen ama hemen arkasından pişman olan tiplerdenim.
Neler basar bam teline?
Kötü niyetli insanlara tahammülüm kalmadı. Zaten kötü niyet bence gözlerden algılanan bir şey. O niyeti gördüğümde de çok sinirleniyorum. Bir de önyargıya katlanamıyorum.
Bir yandan da Leonardo DiCaprio gibi hiç yaşlanmıyor, hep çocuksu, bebek suratlı ve genç duruyorsun...
Valla daha çok ekmek yeriz bundan diye düşünüyorum (gülüyor).
Bu bir oyuncu için avantaj mıdır?
Avantajdır bence, çok çabuk deforme olmama hali güzel. Tabii birden çökmezsem (gülüyor).