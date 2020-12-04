Sapık Şeyh Fatih Nurullah 12 yaşındaki kızı böyle kandırmış! ‘Rüyamda melekler seni benimle nikahladı’

Kasımpaşa ve Avcılar da da istismar etti

Y.A., ifadesinde küçüklüğünden beri Fatih Nurullah'ın dergahına gittiğini kaydediyor. Sakarya Kuzuluk'ta meydana gelen tecavüz girişiminden bir yıl önce tarikatın Kasımpaşa'daki merkezinde ve Avcılar Tahtakale'deki dergahında da cinsel istismara uğradığını söylüyor.