Sapık Şeyh Fatih Nurullah 12 yaşındaki kızı böyle kandırmış! ‘Rüyamda melekler seni benimle nikahladı’
Gerçek adı Eyyüp Fatih Şağban olan Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah, müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklu yargılanıyor. Geçen hafta ilk duruşma yapıldı. Mağdur kız çocuğu, sapık şeyhin kirli yüzünü tek tek anlattı. Şeyh, 10 yaşında başka bir kızı da istismar etmiş...
Türkiye günlerce Sakarya'da yaşayan Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'ın, müridinin 12 yaşındaki kızı Y.A.'ya yönelik cinsel istismarını ve sapık şeyhin telefon konuşmalarının ses kayıtlarını konuştu. Gerçek adı Eyyüp Fatih Şağban olan Şeyh Fatih Nurullah 13 Kasım'da Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Mağdur kız çocuğu Y.A, 45 dakikalık ifadesinde Şeyh Nurullah'ın maskesini indirdi. Fatih Nurullah, küçük kızı ‘Rüyamda melekler seni benimle nikahladı’ diye kandırmış. İşte İsmail Saymaz'ın köşesinden o ifadenin ayrıntıları...
Türkiye'nin konuştuğu bu davanın ilk duruşması, 13 Kasım'da görüldü. Y.A. ve ailesi Çorum'da yaşadıkları için davaya Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi Sistemi yoluyla katıldı. Bir psikolog eşliğinde 44 dakika boyunca ifade veren mağdur Y.A.'nın anlatımları günler sonra çözülerek, dava dosyasına girdi.
Kasımpaşa ve Avcılar da da istismar etti
Y.A., ifadesinde küçüklüğünden beri Fatih Nurullah'ın dergahına gittiğini kaydediyor. Sakarya Kuzuluk'ta meydana gelen tecavüz girişiminden bir yıl önce tarikatın Kasımpaşa'daki merkezinde ve Avcılar Tahtakale'deki dergahında da cinsel istismara uğradığını söylüyor.
İlk istismar Avcılar'daki dergahta!
İlk istismar Avcılar'da yaşandı. Fatih Nurullah, geçen yıl Avcılar'a geldiğinde bitişikte evleri olan Y.A.'ya “Vakfa gelir misin? Ben geldim” diye mesaj gönderdi.