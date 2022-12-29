Sapık patron tuvaleti gizli kameralarla donattı! Çektiği 285 video içinde cinsel ilişkiye girdiği de var
İSTANBUL'da sapık patronun yaptıkları 'yuh' dedirtti. Bayrampaşa'daki bir İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinin ortaklarından Onur A. (40), işyerinin tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi.Gizlice kadınların görüntülerini almaya başladı. Skandal işyeri çalışanı bir kadının kamerayı fark etmesiyle ortaya çıktı.
İstanbul'da gizli kamera sapıklarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un lüks ve tanınmış kafelerinin tuvaletine koyulan gizli kamera skandalından sonra şimdi de iş yerleri tuvaletinde gizli kamera düzeneği skandalı patladı. İş yeri sahibi işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi.
Olay geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık tarihlerinde Bayrampaşa İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde meydana geldi. 19 yaşındaki Ece Ö., iş yerinde portföy uzmanı olarak çalışan Onur A. (40), isimli kişiye ait iş güvenliği hizmeti veren şirkette işe başladı. Genç kadın işe başladığından itibaren iddiaya göre Onur A., tarafından sözlü tacize maruz kalıyordu.
Patronun sözlü tacizleri işi bıraktırdı
Bir süre iş yerinde çalışan genç kadın sigortası yapılmadığı ve 'Ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?' gibi sorulara maruz kalınca işten ayrılmaya karar verdi. Aradan geçen bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski iş yerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.
Tuvaleti gizli kameralarla donatmış
Zehra Ö., geldiğinde Ece Ö.'ye iş yerinde kullanılan ortak tuvalette farklı açılara yerleştirilmiş ve kayıt yapar halde gizli kameralar bulduğunu söyledi. Duydukları karşısında şoke olan genç kadın arkadaşından bir de kendisine ait görüntülerin de bulunduğunu öğrendi. Arkadaşı tarafından gizlice kayıt altına alınan görüntüleri izleyen genç kadın skandal olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.