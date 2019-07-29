Sapık müezzin! AVM'de kadının çıplak fotoğrafını çekti polis telefonuna bakınca şoke oldu

Perdeli olan bölümü kapattım

Kadın polisin merkezinde verdiği ifadesinde şunları söyledi: 27.07.2019 günü saat 18:00 sularında alışveriş yapmak için Nilüfer Odunluk Mahallesi Mihraplı Caddesi üzerinde bulunan Sur Yapı AVM'ye alışveriş için tek başıma geldim. Bir süre gezdikten sonra giriş katta bulunan P.& W. mağazasına girdim ve orada gezdim. Kıyafet beğendim. Sonra beğendiğim kıyafetleri denemek için mağazanın içinde bulunan kabinlere gittim. Orada en sondaki bayanlara ait kabine geçtim ve içeri girdim. Perdeli olan bölümü kapattım.