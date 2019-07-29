Sapık müezzin! AVM'de kadının çıplak fotoğrafını çekti polis telefonuna bakınca şoke oldu
BURSA 'da iğrenç bir sapıklık olayı yaşandı. Üstelik sapıklığı yapansa bir müezzin. Bursa'da bir AVM'de soyunma kabinine giren kadının çıplak fotoğraflarını çeken müezzin yakalandı. Telefonundan bakın neler çıktı.
Akşam saatlerinde Bursa Sur Yapı AVM'deki bir mağazasının soyunma kabininde bir kadın üstü çıplakken birinin fotoğraf ve videosunu çektiğini fark etti. Kadının çığlık atması üzerine şüpheli mağazadan kaçtı. Şüpheliyi AVM'nin güvenlik görevlileri yakaladı.
Şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi
Kadın daha sonra üstünü giyerek güvenlik görevlilerinin yanına gitti.Güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi ve cinsel tacize uğrayan kadını Beşevler Şehir İsmail Özbek Polis Merkez Amirliği'ne götürdü.
Perdeli olan bölümü kapattım
Kadın polisin merkezinde verdiği ifadesinde şunları söyledi: 27.07.2019 günü saat 18:00 sularında alışveriş yapmak için Nilüfer Odunluk Mahallesi Mihraplı Caddesi üzerinde bulunan Sur Yapı AVM'ye alışveriş için tek başıma geldim. Bir süre gezdikten sonra giriş katta bulunan P.& W. mağazasına girdim ve orada gezdim. Kıyafet beğendim. Sonra beğendiğim kıyafetleri denemek için mağazanın içinde bulunan kabinlere gittim. Orada en sondaki bayanlara ait kabine geçtim ve içeri girdim. Perdeli olan bölümü kapattım.
Üst tarafımda bir telefon gördüm
Sonra aldığım kıyafetleri denemeye başladım. Bir ara başımda, üst tarafımda bir telefon gördüm. Çığlık attım. O sırada üzerimde kıyafet yoktu. Ben telefonu görünce bağırdım. Ancak üzerimde kıyafet giyili olmadığından, yandaki kabine bakamadım. Kabinimden çıkamadım. Ancak kabini yarı bir şekilde aralayıp yan kabinin kapısına baktım. O sırada yan kabinden bıyıklı, yuvarlak yüzlü, orta boylu, kumral saçlı erkek şahsı çıkarken gördüm. Şahsa bağırdım. Mağazadakilere de 'Tutun kabinde fotoğrafımı çekiyor' diye bağırdım.